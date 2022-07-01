Украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

По словам главы комитета, посла Марокко Самира Аддара, Украина подала заявку на включение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО в марте прошлого года, однако власти страны призвали рассмотреть этот вопрос в срочном порядке. «Решение о включении этого блюда нашим комитетом поддержано», — сказал Аддар (цитата по ТАСС).
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поприветствовал решение ЮНЕСКО. В своем Telegram-канале он написал, что Украина готова делиться борщом и его рецептом с другими «цивилизованными» странами. «И с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то яркое, вкусное и украинское», — отметил министр. В прошлом году он говорил, что в качестве заявки Украина направила досье «Культура приготовления украинского борща». Министр говорил, что украинский борщ — это «национальное блюдо, у которого нет конкурентов». Издание «Обозреватель» писало, что с инициативой подачи заявки выступил украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на примере борща говорила о противоречиях между Россией и Украиной. Дипломат сравнивала сжигание книг на Украине с кампанией по уничтожению неугодной литературы, которую проводила нацистская Германия. «Даже книги по кулинарии запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя! Он должен был принадлежать только кому-то одному, какому-то одному народу. А так, чтобы он был общим, и чтобы в каждом городе или каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему — нет. На компромиссы идти не хотели. Так это и есть ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах», — говорила Захарова.