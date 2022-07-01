17:47 (мск), источник: Московский комсомолец
В Нововоронеже открыли новый памятник Аленке
В городе Нововоронеже открыли новый памятник Аленке вместо неудачной предыдущей версии. Об этом сообщают Вести-Воронеж.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Памятник появился в центральном парке города. Он сильно отличается от предыдущей «Аленки». Скульптуру заказали меценаты в дар городу.
«Они нам предоставили три варианта нового арт-объекта. На комиссии мы долго обсуждали и остановились на этом. Как вы знаете, деньги за предыдущую скульптуру нам вернули, и мы их потратили на благоустройство», — рассказала председатель Нововоронежской городской общественной организации ветеранов Лидия Федорова сайту КП-Воронеж.
Напомним, памятник «страшно красивой» Аленке появился в городе в декабре 2020 года. Его посвятили девушке, которая 250 лет назад якобы нашла место для строительства поселения. Монумент прогремел на всю страну, в Сети высмеивали его и удивлялись, почему он получился таким жутким. В итоге скульптуру решили заменить, а первую «Аленку» купил местный девелопер Евгений Хамин. Он обещал установить «Аленку» в парке скульптур у Сити-парка «Град».