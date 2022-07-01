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17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под Санкт-Петербургом положили асфальт с запахом клубники

700 метров «ягодной дороги» расположено недалеко от Мурманского шоссе.

Интерфакс сообщает о необычном асфальтобетонном покрытии с запахом клубники, уложенном во Всеволожском районе Ленинградской области. Запах горячего битума нравится не всем, в отличие от ягодного аромата.

Подрядчики из «ДСК АБЗ-Дорстрой» разработали и проявили инициативу в укладке революционного асфальта. Эксперимент был проведен на ремонтируемом участке в 19 км региональной трассы от станции Магнитная до поселка имени Морозова, соединяющего часть Всеволожского района с Мурманским шоссе. Окончание ремонта намечено на конец июля.

Олеся Маевская

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