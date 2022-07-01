17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под Санкт-Петербургом положили асфальт с запахом клубники
700 метров «ягодной дороги» расположено недалеко от Мурманского шоссе.
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Интерфакс сообщает о необычном асфальтобетонном покрытии с запахом клубники, уложенном во Всеволожском районе Ленинградской области. Запах горячего битума нравится не всем, в отличие от ягодного аромата.
Подрядчики из «ДСК АБЗ-Дорстрой» разработали и проявили инициативу в укладке революционного асфальта. Эксперимент был проведен на ремонтируемом участке в 19 км региональной трассы от станции Магнитная до поселка имени Морозова, соединяющего часть Всеволожского района с Мурманским шоссе. Окончание ремонта намечено на конец июля.
Олеся Маевская