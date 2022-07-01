Что изменится в жизни россиян с 1 июляБыстрое оформление паспорта, защита пенсий, квалификация гидов и другие нововведения
Фоторепортажи
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
18Благородное собрание: каким запомнился ПМЭФ-2022
Спецоперация на Украине
18:10 (мск), источник: © РИА Новости

ПФР увеличит размер некоторых пособий

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Отдельные социальные пособия поступят россиянам в повышенном размере, что связано с проведенной в прошлом месяце индексацией, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

Источник: © РИА Новости

«Отдельные пособия за июнь поступят получателям в повышенном размере. Это связано с проведенной в прошлом месяце индексацией прожиточного минимума, исходя из которого определяется размер некоторых выплат», — говорится в сообщении.

Прежде всего индексация коснулась ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет.

В зависимости от установленной суммы пособия: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе — материальная поддержка семей выросла в среднем до 6,75 — 13,5 тысяч рублей в месяц, уточнили в ведомстве.

Увеличенные выплаты также получат беременные женщины, которым назначено ежемесячное пособие, в зависимости от региона проживания пособие выросло до 6,3 — 17,3 тысячи рублей в месяц, отметили в фонде.

Согласно стандартному графику, выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи, пояснили в ПФР.

 'Маски сброшены'. НАТО назвала цель номер один
Киссинджер назвал три способа окончания конфликта на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь