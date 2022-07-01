ПФР увеличит размер некоторых пособий

«Отдельные пособия за июнь поступят получателям в повышенном размере. Это связано с проведенной в прошлом месяце индексацией прожиточного минимума, исходя из которого определяется размер некоторых выплат», — говорится в сообщении.
В зависимости от установленной суммы пособия: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе — материальная поддержка семей выросла в среднем до 6,75 — 13,5 тысяч рублей в месяц, уточнили в ведомстве.
Увеличенные выплаты также получат беременные женщины, которым назначено ежемесячное пособие, в зависимости от региона проживания пособие выросло до 6,3 — 17,3 тысячи рублей в месяц, отметили в фонде.
Согласно стандартному графику, выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи, пояснили в ПФР.