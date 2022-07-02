Представитель ВОЗ в РФ не исключает роста заболеваемости COVID-19 летом

Госпожа Вуйнович напомнила, что мир находится в пандемии и ни одна страна не будет в безопасности, «пока вирус циркулирует повсеместно». «На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19», — сказала представитель ВОЗ в РФ «РИА Новости».
В России 1 июля отменили все оставшиеся ограничения по коронавирусу, в том числе масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания ночью. По данным Роспотребнадзора, недельный показатель заболеваемости составляет 14,06 на 100 тыс. населения, в середине февраля показатель был на уровне 907,6.