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05:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Представитель ВОЗ в РФ не исключает роста заболеваемости COVID-19 летом

В России возможно возобновление роста заболеваемости коронавирусом, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По ее мнению, не исключается также совместное распространение COVID-19 и гриппа.

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Источник: РИА "Новости"

Госпожа Вуйнович напомнила, что мир находится в пандемии и ни одна страна не будет в безопасности, «пока вирус циркулирует повсеместно». «На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19», — сказала представитель ВОЗ в РФ «РИА Новости».

В России 1 июля отменили все оставшиеся ограничения по коронавирусу, в том числе масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания ночью. По данным Роспотребнадзора, недельный показатель заболеваемости составляет 14,06 на 100 тыс. населения, в середине февраля показатель был на уровне 907,6.

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