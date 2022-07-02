Российские ученые изобрели устройство, снимающее боль в мышцах

«Портативное устройство MurQ устраняет боль за счёт технологии виброакустической терапии. Колебания частоты 20−50 Гц оказывают анальгетический и спазмолитический эффект, который снимает боль в мышцах и спазм мускулатуры. Для этого аппарат нужно приложить на несколько минут к участку тела. Проект представят на проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2022”», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для устранения боли устройство необходимо использовать около 10 минут. Однако значительное уменьшение боли происходит уже на первой минуте использования.
«Виброакустическая терапия основана на звуковой стимуляции мышц низкими частотами. Звуковые волны частоты 20−50 Гц проникают в ткани тела человека, блокируя передачу болевых импульсов в головной и спинной мозг, устраняя мышечный спазм. При использовании человек ощущает мягкую расслабляющую вибрацию, которая при кажущейся малой интенсивности разливается глубоко в теле теплыми волнами», — поясняется в сообщении.
Кроме того, с помощью платной подписки пользователи могут расширить функционал устройства и получить доступ к дополнительным функциям. В том числе — открыть режим низкоинтенсивной ударно-волновой терапии для улучшения рельефа кожи тела и лечения целлюлита.
«Основными покупателями аппарата могут стать девушки в возрасте от 18 до 40 лет, страдающие от менструальной боли, скелетной мышечной боли, их члены семьи, а также люди, которые занимаются спортом и танцами. В будущем разработчики планируют выпустить отдельные устройства для устранения боли от остеопороза и простатита», — уточняется в сообщении.