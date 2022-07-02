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13:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В ВОЗ рассказали о желании провести новую инспекцию производства «Спутника V» в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что ВОЗ ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций, когда можно провести новую инспекцию производства вакцины «Спутник V». Инспекция должна была пройти в марте 2022 года, но ее отменили из-за ограничения авиасообщения с Россией.

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Источник: Reuters

«Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ», — сказала госпожа Вуйнович в интервью «РИА Новости».

Инспекция по признанию вакцины «Спутник V» были приостановлены в 2021 году после того, как ВОЗ выявила нарушения на площадке «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе. Согласно отчету о предварительных итогах инспекции, большая часть выявленных проблем связана со стерильностью и охраной окружающей среды.

Всего ВОЗ проверила четыре из семи предприятий, которые производят вакцину «Спутник V». Инспекция в Уфе проходила с 31 мая по 4 июня. Впоследствии в Кремле заявили, что производитель «Спутник V» исправил вызвавшие замечания ВОЗ нарушения.

1 июля в России отменили все оставшиеся ограничения по коронавирусу. 2 июля, по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране за сутки выявлено 3285 случаев заболеваний COVID-19. ВОЗ допустила рост заболеваемости коронавирусом летом 2022 года.

Ксения Аскерова

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