В ВОЗ рассказали о желании провести новую инспекцию производства «Спутника V» в России

«Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ», — сказала госпожа Вуйнович в интервью «РИА Новости».
Инспекция по признанию вакцины «Спутник V» были приостановлены в 2021 году после того, как ВОЗ выявила нарушения на площадке «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе. Согласно отчету о предварительных итогах инспекции, большая часть выявленных проблем связана со стерильностью и охраной окружающей среды.
Всего ВОЗ проверила четыре из семи предприятий, которые производят вакцину «Спутник V». Инспекция в Уфе проходила с 31 мая по 4 июня. Впоследствии в Кремле заявили, что производитель «Спутник V» исправил вызвавшие замечания ВОЗ нарушения.
1 июля в России отменили все оставшиеся ограничения по коронавирусу. 2 июля, по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране за сутки выявлено 3285 случаев заболеваний COVID-19. ВОЗ допустила рост заболеваемости коронавирусом летом 2022 года.