10:53 (мск), источник: N + 1
Новосибирские археологи раскопали в Прииртышье ранненеолитическое святилище
Оно датируется VII-VI тысячелетиями до нашей эры.
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Новосибирские археологи во время исследования поселения Усть-Тартас-1 барабинской культуры обнаружили и раскопали остатки древнего святилища, где жители Прииртышья занимались ритуальной деятельностью в VII-VI тысячелетиях до нашей эры. Оно представляет собой П-образный ровик, окружавший многочисленные ямы с жертвоприношениями. Среди находок выделяются изделия из кости и рога — навершие в виде головы лося и длинное режущие орудие в форме птицы. По всей видимости, в обрядовых практиках местных жителей особая роль отводилась собаке, лебедю и лосю. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале «Археологи, этнография и антропология Евразии».
Археологические раскопки последних лет позволили ученым выделить в Западной Сибири барабинскую культуру эпохи раннего неолита, представители которой умели изготавливать плоскодонную керамическую посуду. Она известна по памятникам Тартас-1, Усть-Тартас-1 и Венгерово-2, которые находятся в Новосибирской области. По мнению исследователей, барабинская культура сложилась на основе местных традиций, уходящих корнями еще в эпоху плейстоцена. На это указывают, например, каменная индустрия и традиция квашения рыбы в ямах.
Памятник Усть-Тартас-1 ученые обнаружили в трех километрах от села Венгерово, на краю террасы левого берега реки Тартас. Он представляет собой остатки древнего поселения. Во время его раскопок археологи нашли несколько глубоких хозяйственных ям, внутри которых находились рыбьи кости и чешуя, останки животных, фрагменты керамики, а также каменные и костяные орудия (например, инструменты для чистки рыбы). Исследование показало, что подобные сооружения использовались для квашения и хранения рыбных запасов (реже — мясных). Судя по радиоуглеродному анализу, поселение существовало в VII тысячелетии до нашей эры.
Новосибирские археологи под руководством Вячеслава Молодина (Vyacheslav Molodin) из Института археологии и этнографии СО РАН исследовали остатки древнего святилища, обнаруженного в Венгеровском районе Новосибирской области во время изучения памятника Усть-Тартас-1. Оно представляет собой П-образный ровик, который огораживал сакральное пространство площадью около 320 квадратных метров, и многочисленные ямы, в том числе с жертвоприношениями. В древности, возможно, там также находились деревянные сооружения.
В культурном слое памятника археологи обнаружили многочисленные артефакты, включая 68 фрагментов керамики — в основном мелкие фрагменты стенок сосудов. Эти находки позволили подтвердить, что святилище относится к барабинской культуре раннего неолита.
Кроме того, были найдены 49 каменных изделий, а также предметы из кости и рога, например, вкладышевый кинжал с орнаментом, изготовленный из рога, а также подвеска из резца лося и колотушка из рога лося.
Самой ценной находкой оказалась одна из ям размером 1,5×2,3x0,49 метра, в которой находилось 92 разнообразных предмета сакрального назначения. Среди них оказались пять скребков, две ножевидные пластины, шлифованное тесло, 50 фрагментов птичьих костей (возможно, куропаток), фрагмент челюсти и кости барсука, лебедя и некоторые другие останки животных. Кроме того, в яме находился конус из рога, который, возможно, был частью ритуальной маски, а также крупное орудие из лопатки лося, костяное лощило и вкладышевый кинжал. Над всеми этими предметами находилось навершие, изготовленное в виде головы лося с рукоятью. Ученые отметили, что фигурка выполнена очень реалистично, например, с характерной для этого животного отвислой губой. Кроме того, приклад включал орудие длиной 55 сантиметров из лопатки крупного лося, которое использовалось как коса или серп. Оно было изготовлено в форме птицы (возможно, лебедя) с массивными головой и шеей.
Для радиоуглеродного анализа ученые отобрали две птичьи кости, зуб животного, а также два костяных орудия. Ускорительная масс-спектрометрия показала, что святилище существовало в пределах VII-VI тысячелетий до нашей эры. Археологи дополнили, что на исследованном святилище особая роль в обрядовых практиках отводилась собаке. Например, в одной из ям они нашли череп старой особи, имевшей аномалии. Кроме того, они подчеркнули и значимость зубов животных в качестве прикладов. В представлениях барабинцев также важное место отводилось лебедю и лосю.
В начале этого года на N + 1 уже рассказывали об исследованиях памятников барабинской культуры. Так, археологи обнаружили в Новосибирской области яму-хранилище глубиной 240 сантиметров, которую древние жители Барабинской лесостепи использовали для заготовки и квашения рыбы.
Михаил Подрезов