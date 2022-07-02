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15:21 (мск), источник: ТАСС

Умер создатель внешнего облика Чебурашки Леонид Шварцман

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Классик советской анимации Леонид Шварцман, создатель облика Чебурашки и множества других героев, умер в возрасте 101 года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС в субботу сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — сказал Капков.

Шварцман был одним из тех, кто подарил нескольким поколениям зрителей мультфильмы «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и многие другие.

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