15:21 (мск), источник: ТАСС
Умер создатель внешнего облика Чебурашки Леонид Шварцман
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Классик советской анимации Леонид Шварцман, создатель облика Чебурашки и множества других героев, умер в возрасте 101 года.
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Об этом ТАСС в субботу сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — сказал Капков.
Шварцман был одним из тех, кто подарил нескольким поколениям зрителей мультфильмы «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и многие другие.