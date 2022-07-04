Российские ученые разработали особо стойкое антиобледенительное покрытие

«Российские ученые разработали антиобледенительное покрытие для обработки металла, пластика и стекла, которое сохраняет свои свойства в течение пяти лет, а также обладает антикоррозийным эффектом до 15 лет», — сообщили в пресс-службе.
Там же отметили, что покрытие производится на основе фторполимеров, что обеспечивает, помимо высокой гидрофобности, механическую прочность, долговечность покрытий, а также длительную защиту поверхности от коррозии и образования льда.
«Покрытие может использоваться для обработки конструкций вышек сотовой связи, мостовых сооружений, объектов ЖКХ, объектов нефтегазовой и транспортной сфер. На обработанных составом изделиях образование наледи уменьшается на 70%, а срок эксплуатации обрабатываемой поверхности увеличивается в два раза», — сказал генеральный директор компании-разработчика Марк Вестберг, слова которого приводятся в релизе.
«Кроме того, стоимость нашего покрытия ниже в 4 раза по сравнению с импортными аналогами и в 2 раза ниже по сравнению с российскими», — добавил он.