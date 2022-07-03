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11:12 (мск), источник: © РИА Новости

В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 510 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Источник: © РИА Новости

«Количество госпитализаций за сутки составило 510 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 54%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 13 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 9 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

«Выявлено 3 080 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 47 человек. Выздоровело за сутки 2 595 человек, или на 25,6% меньше в сравнении со 2 июля 2022 года», — уточнили в оперштабе.

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