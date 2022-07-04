Гендиректор Pfizer заявил о начале новой волны коронавируса

На вопрос, рекомендует ли он сделать прививку пятой дозой, Бурла ответил, что всегда очень осторожен и полагается на рекомендации каждой страны, так как у них есть свои уникальные особенности. «Идет новая волна, — подчеркнул он. — Я считаю, что не все приняли четвертую дозу. И сейчас у нас есть вариант омикрон, который сложнее контролировать».
Его также спросили, какие он дает рекомендации правительствам и людям о том, как справиться с омикрон-штаммом и должны ли они носить маски. «Я не даю рекомендаций правительствам, — ответил гендиректор Pfizer. — Я даю им данные, и они дают рекомендации. Здесь, в Израиле, есть рекомендация по четвертой дозе, и людям прямо сейчас не нужно следовать мерам социальной дистанции, которые были у нас раньше», — подчеркнул он.
Бурла отметил, что сейчас есть «большое давление во всех уголках мира по поводу того, чтобы вернуть людей к прежнему образу жизни».
Отвечая на вопрос, каким образом лечение Pfize изменило мир, Бурла рассказал, что самым трогательным моментом для него были письма, которые он получал от пожилых людей. По его словам, они жили в изоляции, а после распространения вакцины смогли проводить время со своими внуками.