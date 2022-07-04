Названы регионы — лидеры по качеству дорог в России

Качество дорог исторически считается если не главной, то одной из важнейших проблем в России. По статистике, почти половина дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не отвечает нормативным требованиям.
Вместе с тем в разных регионах страны состояние дорог существенно отличается, что обусловлено многими причинами, в том числе природно-климатическими условиями. Как правило, отмечают эксперты, сложнее всего обеспечивать долговременное качество дорожного покрытия в северных регионах.
Кроме того, состояние дорожного хозяйства зависит от экономической ситуации в регионе в целом, от его финансовых возможностей. Так, в некоторых северных регионах, имеющих мощную экономическую базу, состояние дорог не только не хуже, но даже лучше, чем в регионах Центральной России.
Для выявления региональных различий в данной сфере эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по качеству дорог. В нем регионы сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2020 года.
Все автомобильные дороги делятся на три типа — федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автотрасс общего пользования приходится именно на дороги регионального и местного значения.
В целом по стране доля таких дорог составляет 96%. Из общего списка выделяется только Магаданская область, где на долю дорог регионального и местного значения приходится 69,3%. Еще в семи регионах (Хабаровском крае, Якутии, Республике Алтай, Еврейской автономной области, Калмыкии, Карелии и Мурманской области) доля таких дорого находится в диапазоне от 84% до 90%.
Как показало исследование, в 47 субъектах Федерации доля дорог регионального или местного значения, отвечающих нормативным требованиям, — ниже общероссийского уровня, и, соответственно, выше общероссийского уровня состояние дорог — в 38 регионах.
Лидером рейтинга по качеству дорог стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс.
В лидирующую группу также входят ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область, где более 80% дорог соответствуют требованиям.
Хуже всего ситуация обстоит в Архангельской области, где в норматив укладывается лишь 10,3% региональных и местных дорог. В том числе в регионе нормативным требованиям отвечает 19% дорог регионального или межмуниципального значения и всего 4,9% — местного значения. При этом эксперты отмечают, что в области наблюдается позитивная динамика, и доля дорог, соответствующих требованиям, в последние годы растет.
Еще в семи регионах доля региональных и местных дорог, отвечающих нормативам, находится в диапазоне от 20% до 30%.
При сравнении ситуации по федеральным округам получается, что в Центральном наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская область, в Северо-Западном — Архангельская область, в Южном — Крым, в Приволжском — Кировская область, в Уральском — Свердловская область, в Сибирском — Республика Алтай, в Дальневосточном — Амурская область.
По мнению экспертов РИА Новости, в ближайшей перспективе доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, будет расти.
В плане правительства на 2023−2027 годы заложено более 250 мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту дорог.
План коснется всех видов дорог — федеральных, региональных, межмуниципальных и местных. Главная цель работы — довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог — в регионах.
Среди конкретных проектов — капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области и реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в Северодвинске Архангельской области.
Таким образом, ситуация должна постепенно улучшаться в тех регионах, где качество дорог пока ниже среднероссийского уровня и как минимум не ухудшаться там, где доля качественных дорог и сейчас высока.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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