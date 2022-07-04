Власти заявили о достаточном количестве вакцин от оспы, кори и краснухи

В России на рынке есть достаточное количество отечественных вакцин для профилактики ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Об этом заявили в пресс-службе Росздравнадзора, передает «РИА Новости».
При этом в службе отметили, что согласно российскому законодательству производители лекарств, осуществляющие их ввоз в Россию, не менее чем за год до приостановки или прекращения производства или ввоза препаратов в страну обязаны уведомить об этом орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по лицензированию производства лекарств.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил агентству, что прекращение поставок вакцин компании MSD в страну не скажется негативно на доступности вакцинации для россиян, так как потребность полностью обеспечена:
РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что американская фармкомпания MSD объявила российским контрагентам о прекращении поставок в Россию ряда своих вакцин, в том числе от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита.
С 2019 года производство вакцин MSD от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека локализовано на площадке «Форта», принадлежащей «Нацимбио». Сейчас данная работа приостановлена, а на площадке производят сезонные вакцины, писала газета.
По данным RNC Pharma, в 2021 году продажи вакцины MSD от ветряной оспы «Варивакс» составляли около 20% от общего объема поставок препарата. У препаратов есть аналоги: вакцину от ветряной оспы поставляет также GSK, от кори, краснухи и паротита — «Микроген», который входит в «Нацимбио».
MSD приостановила инвестиции в Россию в середине марта. Об аналогичном решении ранее сообщили Eli Lilly, Bayer и Pfizer.