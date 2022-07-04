12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
На автомагистрали в США произошло нашествие пчел
Насекомые летали роем и жалили всех подряд.
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На межштатной автомагистрали 80 в округе Саммит, штат Юта, произошла авария. На дороге перевернулся грузовик, в кузове которого находилось 416 ящиков с пчелами: по 50 тысяч и более особей в каждом. Насекомых везли на Западное побережье США и собирались использовать для опыления пищевых культур.
После случившегося более 20 миллионов особей кружили над дорогой и жалили окружающих, сообщает The Washington Post. «Мы просили водителей закрыть окна и продолжать движение», — прокомментировал происшествие лейтенант дорожного патруля штата Юта Рэндалл Ричи.
Авария произошла по вине водителя: из-за большой скорости он не смог справиться с управлением, и машину занесло. Спасательные службы, прибывшие на место аварии, залили рой огнетушащей пеной. На данный момент водитель, получивший легкие травмы и многочисленные укусы, доставлен в больницу, а пчеловоды-волонтеры собирают выживших пчел.
Олеся Маевская