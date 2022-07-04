13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Ростове-на-Дону кошка стала «приемной мамой» пятерых ежат
На кошачьем молоке малыши окрепли до первых колючек.
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В Каменск-Шахтинском кошка Мурка выкармливает своего котенка и еще пятерых «приемных» детишек, сообщает сетевое издание «1Рнд». Ее хозяйка обнаружила в своем дворе гнездо ежей.
Мама малышей погибла, и женщина самостоятельно вскармливала оголодавших ежат из пипетки, пока на выручку не пришла кошка. У окрепших детенышей уже появились колючки, поэтому Мурка может облизать только их мордочки и животы.
Ежата воспринимают кошку и котенка как свою семью. Колюче-пушистое семейство вместе ест, спит и выходит на улицу.
Олеся Маевская