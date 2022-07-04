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14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Искусственный остров из влажных салфеток изменил русло Темзы

Экологи бьют тревогу.

Источник: AP 2022

Газета The Times Of London сообщает об экологическом бедствии в Лондоне. «Жирберг» (англ. fatberg, от слов «айсберг» и «жир») — «остров», состоящий из использованных влажных салфеток, вырос настолько, что изменил русло Темзы.

«Жирберг» высотой 1,4 метра и площадью примерно в 2 теннисных корта появился в реке из канализации. Многие выбрасывают свой мусор в трубы, но в отличие от туалетной бумаги, влажные салфетки состоят из пластика и не растворяются, а остаются в канализации на долгие годы.

Британские политики призывают людей отказаться от использования влажных салфеток или утилизировать их с бытовыми отходами. Экологи утверждают, что эти отходы вредят и самой реке, и всей водной экосистеме — мусор из пластика составляет 90% твердых жировых отложений, которые находят в канализации.

Олеся Маевская

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