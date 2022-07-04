16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тайский рыбак стал миллионером благодаря рвоте кашалота
Мужчина не догадывался, насколько ценный клад он обнаружил.
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Тайский рыбак Прачин Пхукпхисут, гуляя по пляжу Ко Чанг в провинции Трат со своими внуками, обнаружил большой комок рвоты кашалота. Предположив, что непонятный серо-охровый камень может представлять какую-то ценность, старик решил забрать его домой.
Как сообщает газета South China Morning Post, последующая оценка найденного показала, что это серая амбра — слизь, вырабатываемая в желудочно-кишечном тракте кашалота. Это вещество очень высоко ценится и используется в парфюмерной промышленности.
Амбра весом 3,4 кг, найденная Прачином, оценивается в $131 000 (около 7,1 млн рублей). Вырученные деньги мужчина планирует потратить на погашение долгов и оплату учебы внукам.
Олеся Маевская