В США создали робота, способного найти нужную вещь в горе мусора Повсеместное использование изобретения поможет сотрудникам маркетплейсов
Фоторепортажи
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
Спецоперация на Украине
16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тайский рыбак стал миллионером благодаря рвоте кашалота

Мужчина не догадывался, насколько ценный клад он обнаружил.

Тайский рыбак Прачин Пхукпхисут, гуляя по пляжу Ко Чанг в провинции Трат со своими внуками, обнаружил большой комок рвоты кашалота. Предположив, что непонятный серо-охровый камень может представлять какую-то ценность, старик решил забрать его домой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает газета South China Morning Post, последующая оценка найденного показала, что это серая амбра — слизь, вырабатываемая в желудочно-кишечном тракте кашалота. Это вещество очень высоко ценится и используется в парфюмерной промышленности.

Амбра весом 3,4 кг, найденная Прачином, оценивается в $131 000 (около 7,1 млн рублей). Вырученные деньги мужчина планирует потратить на погашение долгов и оплату учебы внукам.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь