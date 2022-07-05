Открытие Года фундаментальных наук пройдет в Башкирии

Координатором мероприятий Года в России была определена Российская академия наук, а официальными партнерами стали Совет Федерации, Министерство науки и высшего образования РФ, Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО.
Ключевым событием мероприятия станет пленарное заседание «Евразийский вектор международного научно-технологического сотрудничества “Разворот на Восток”», на котором обсудят нематериальное культурное наследие России в его научно-исследовательском и экономическом контексте.
Десятилетие науки и технологий, стартовавшее в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина, — это масштабная программа действий по ускоренному развитию экономики и социальной сферы через науку и высокие технологии. А проведение в России Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития даст российским ученым возможность найти новых партнеров для масштабных исследовательских проектов и подчеркнет роль России на мировой научно-технологической арене.
Пещера Шульган-Таш, расположенная в Республике Башкортостан, — это уникальный памятник археологии и единственный в России музей наскального искусства эпохи палеолита. На стенах пещеры археологи обнаружили крупнейшее за пределами Западной Европы собрание изображений каменного века, возраст которых — около 20 тысяч лет. Преимущественно это реалистичные изображения животных ледникового периода: мамонтов, бизонов, носорогов, лошадей, двугорбого верблюда. Но помимо этого древние художники оставили на стенах пещеры многочисленные уникальные знаки, которых нет ни на одном другом памятнике наскального искусства.
Открытие уникального Историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» пройдет одновременно с открытием Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития и его деловой программой.
Весной этого года было подписано соглашение между правительством Башкортостана и Российской академией наук. «Башкортостан, действительно, получил серьезный импульс для научно-технологического развития, — рассказал президент РАН Александр Сергеев. — У республики есть все для того, чтобы войти в число лидеров научно-технологического развития страны».