Marianne: Эйфелева башня нуждается в серьезном восстановлении из-за ржавчины

Журнал ссылается на оказавшиеся в его распоряжении отчеты, в которых говорится о плохом состоянии башни с 2010 года. В частности, сообщается о том, что башня покрыта ржавчиной, есть трещины и так далее.
Эксперты, которых цитирует Marianne и которые пожелали сохранить анонимность, считают, что Эйфелева башня нуждается в серьезном ремонте — намного более серьезном, чем косметический ремонт, запланированный к летним Олимпийским играм, которые должны пройти в Париже в 2024 году.
На него выделено €60 млн — по мнению экспертов, и после такого ремонта состояние башни останется «плачевным». Вместо предусмотренного таким ремонтом нанесения новой краски на старую, по мнению экспертов, необходимо очищение поверхности башни до металла, восстановление и новая покраска после этого.