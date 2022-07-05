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17:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Marianne: Эйфелева башня нуждается в серьезном восстановлении из-за ржавчины

Эйфелева башня находится в довольно плохом состоянии и требует серьезного ремонта. Об этом пишет французский журнал Marianne со ссылкой на источники.

6
фотографий
6
фотографий

Журнал ссылается на оказавшиеся в его распоряжении отчеты, в которых говорится о плохом состоянии башни с 2010 года. В частности, сообщается о том, что башня покрыта ржавчиной, есть трещины и так далее.

Эксперты, которых цитирует Marianne и которые пожелали сохранить анонимность, считают, что Эйфелева башня нуждается в серьезном ремонте — намного более серьезном, чем косметический ремонт, запланированный к летним Олимпийским играм, которые должны пройти в Париже в 2024 году.

На него выделено €60 млн — по мнению экспертов, и после такого ремонта состояние башни останется «плачевным». Вместо предусмотренного таким ремонтом нанесения новой краски на старую, по мнению экспертов, необходимо очищение поверхности башни до металла, восстановление и новая покраска после этого.

Яна Рождественская

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