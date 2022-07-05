Глава Гознака рассказал об особых свойствах новой сторублевой купюры

«Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими их (микробов — ред.) размножению. Но это все не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами», — отметил Трачук свойства модернизированной купюры в 100 рублей.
ЦБ на прошлой неделе представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022—2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.