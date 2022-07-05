13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Британии ушел с молотка антикварный набор охотника на вампиров
Им заинтересовались аукционеры со всего света.
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13 тысяч фунтов стерлингов (около 900 тысяч рублей) — такова цена антикварного набора охотника на вампиров XIX века, который был представлен на торгах аукционного дома Hansons Auctioneers. Газета Daily Mirror сообщает, что лот принадлежал высокопоставленному чиновнику лорду Уильяму Хейли.
В наборе представлены «стандартные» орудия для борьбы с нечистью: Библия, распятия, флакончик святой воды, четки, два пистолета, молоток и деревянный кол. «Убить вампира было чрезвычайно серьезно задачей, и исторические отчеты предполагали необходимость в определенных методах и инструментах», — прокомментировал владелец аукционного дома Чарльз Хэнсон.
По его словам, начальная цена лота была 2000−3000 фунтов стерлингов (140−210 тысяч рублей). Но перед торгами интерес к нему вырос — ставки поступали со всего мира. Покупатель антикварного набора пожелал остаться анонимным.
Олеся Маевская