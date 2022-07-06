Минюст смягчил условия содержания в колониях и СИЗО

Изменения коснутся правил проведения обысков и досмотров подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также процедуры предоставления им свиданий. Кроме того, у заключенных появится доступ к информационным терминалам, через которые они смогут подавать заявления и жалобы, записываться на прием в медицинскую организацию, заказывать в магазине вещи и продукты питания.
Новая редакция Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений уделяет большое внимание улучшению условий гигиены и коммунально-бытовых условий.
В частности, Правила предусматривают возможность ежедневного принятия душа беременными женщинами, женщинами, имеющими при себе малолетних детей, а также инвалидами I и II групп. Камеры, в которых содержатся такие лица, оборудуют душевыми кабинами.
Помимо этого, будет обеспечена приватность при установлении санузлов.
В соответствии с документом подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут получать информацию о своем здоровье, знакомиться с медицинской документацией, получать выписки из медицинских документов, а также приобретать лекарственные препараты и хранить их при себе в соответствии с назначением лечащего врача.
Кроме того, у заключенных появится возможность за дополнительную плату получить медицинские услуги организаций частной системы здравоохранения.
Лица, содержащиеся под стражей, смогут заниматься спортом с использованием стационарного спортивного инвентаря, а также в специально оборудованных для этого местах. В распорядке дня несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых предусматривается выделение не менее одного часа для занятия спортом.
Приказом предусматривается возможность внедрения информационных терминалов с целью предоставления доступа подозреваемым, обвиняемым и осужденным к правовой и справочной информации.
Через такие терминалы также можно будет подавать заявления и жалобы, записываться на прием в медицинскую организацию УИС, заказывать в магазине предметы, вещи и продукты питания. При этом медицинская помощь в неотложной или экстренной форме будет оказываться без предварительной записи и при обращении незамедлительно.
Для оптимизации процедуры предоставления свиданий с заключенными будет использоваться электронная запись. Такую же электронную запись предлагается ввести для предоставления свиданий защитникам.
Кроме того, предусматривается внедрение технических средств идентификации личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Новая редакция Правил внутреннего распорядка также устанавливает возможность проведения обысков и досмотров подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их раздевания при применении специальных технических средств, обязательное участие медицинских работников при обысках отдельных категорий больных и людей с инвалидностью, установление ширм в помещениях для проведения обысков.
Документ также расширяет перечень разрешенных вещей и предметов, которые подозреваемые, обвиняемые и осужденные могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету. В частности, в перечень добавят предметы одежды гражданского образца, электронные книги, биологически активные добавки.
Дополнительно в Правилах прописана возможность предоставления слепым и слабовидящим осужденным пользоваться техническими средствами для прослушивания аудиокниг.
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