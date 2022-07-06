Сидней столкнулся с мощным наводнением Как выглядит самый многонаселенный город Австралии после разгула стихии
Фоторепортажи
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
8В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
Спецоперация на Украине
12:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Сан-Франциско обрушился «дождь» из анчоусов

Рыба буквально падает на людей с неба.

Портал SFGATE сообщает о неожиданных последствиях резкого увеличения популяции анчоусов. Птицы, которые охотятся на рыб, не справляются с объемами добычи и сбрасывают ее в полете.

Со стороны это выглядит так, будто на город выпал «анчоусный дождь». Местные жители делятся в соцсетях историями про него: кто-то «услышал свист и шлепок», пока шел по тротуару, а на кого-то рыба упала, пока он ждал автобус.

Всплеск популяции анчоусов был зафиксирован еще в 2020 году. Ученые не знают, как долго продлится нынешняя ситуация, но пока что полагают, что изменения положительно влияют на местную экосистему.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь