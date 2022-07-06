12:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Сан-Франциско обрушился «дождь» из анчоусов
Рыба буквально падает на людей с неба.
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Портал SFGATE сообщает о неожиданных последствиях резкого увеличения популяции анчоусов. Птицы, которые охотятся на рыб, не справляются с объемами добычи и сбрасывают ее в полете.
Со стороны это выглядит так, будто на город выпал «анчоусный дождь». Местные жители делятся в соцсетях историями про него: кто-то «услышал свист и шлепок», пока шел по тротуару, а на кого-то рыба упала, пока он ждал автобус.
Всплеск популяции анчоусов был зафиксирован еще в 2020 году. Ученые не знают, как долго продлится нынешняя ситуация, но пока что полагают, что изменения положительно влияют на местную экосистему.
Олеся Маевская