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15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили неизвестные кристаллы в пыли Челябинского метеорита

Понять их природу ученые пока не могут.

Источник: Taskaev et al.

Изучив под мощным электронным микроскопом пыль Челябинского метеорита, ученые обнаружили неизвестные науке микрокристаллы двух форм. Первые — квазисферические (почти сферические) оболочки, вторые — шестиугольные стержни, пишет ScienceAlert.

Дальнейший анализ показал, что кристаллы состоят из слоев графита — формы углерода, обычно используемой в карандашах. Внешне она напоминает алмаз.

Ученые предполагают, что нанокластеры могут быть молекулами бакминстерфуллерена — похожего на клетку шара из атомов углерода, или полигексациклооктадеканом — соединением углерода и водорода. Их свойства и потенциальную пользу ученым еще предстоит выяснить.

Олеся Маевская

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