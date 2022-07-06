15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили неизвестные кристаллы в пыли Челябинского метеорита
Понять их природу ученые пока не могут.
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Изучив под мощным электронным микроскопом пыль Челябинского метеорита, ученые обнаружили неизвестные науке микрокристаллы двух форм. Первые — квазисферические (почти сферические) оболочки, вторые — шестиугольные стержни, пишет ScienceAlert.
Дальнейший анализ показал, что кристаллы состоят из слоев графита — формы углерода, обычно используемой в карандашах. Внешне она напоминает алмаз.
Ученые предполагают, что нанокластеры могут быть молекулами бакминстерфуллерена — похожего на клетку шара из атомов углерода, или полигексациклооктадеканом — соединением углерода и водорода. Их свойства и потенциальную пользу ученым еще предстоит выяснить.
Олеся Маевская