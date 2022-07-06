16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Вирджинии нашли послание в бутылке 44-летней давности
А после — и отправителя.
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Прогуливаясь по берегу реки Йорк, Вирджиния, Брайан Далидж и его сын обнаружили в воде бутылку. Рассмотрев предмет поближе, они увидели, что в нем запечатано послание, пишет UPI.
Письмо было написано детской рукой и содержало скромную просьбу — связаться с неким Доном Кендриком. Далиджам не удалось дозвониться по указанному номеру, но благодаря посту в социальных сетях им удалось найти отправителя.
Пост привлек внимание Трейси Кендрик, чей муж Дон выбросил в реку три послания в бутылках 44 года назад, когда ему было 12 лет. Брайан планирует вернуть ему послание и сообщает, что это одно из лучших приключений в его жизни.
Олеся Маевская