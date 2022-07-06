17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийские генетики обучили клетки растений логическим операциям
Ученые Университета западной Австралии смогли обучить своеобразные биокомпьютеры.
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Оказалось, что клетки способны давать ответные реакции на присутствие фермента рекомбиназы. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.
Выработка фермента стимулируется при нагревании или добавлении синтетического гормона коры надпочечников. Ответным сигналом клетки является включение так называемых репортерных белков. В своей работе генетики использовали флуоресцентный белок.
Исследователи взяли два вида рекомбиназы, с помощью которых обучали биокомпьютеры. К примеру, чтобы выполнить операцию OR («или»), должна была присутствовать хотя бы одна из двух рекомбиназ, а для выполнения операции AND («и») — обе. Клетки при успешном «обучении» начинали светиться.
По словам ученых, это открытие приблизит людей к созданию ячеек памяти (аналогичных слотам памяти в компьютерах) на основе живых клеток и пригодится в биотехнологии для создания сортов с заданными свойствами.
Олеся Маевская