10:23 (мск), источник: N + 1
В Канаде нашли окаменелости кембрийского членистоногого с 220 конечностями
Оно обитало 508 миллионов лет назад.
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В канадских отложениях возрастом 508 миллионов лет палеонтологи обнаружили членистоногое с необычным панцирем и длинным телом, состоявшим примерно из 110 сегментов, на каждом из которых находилась пара конечностей. Ученые назвали животное Balhuticaris voltae. В статье, предварительная версия которой опубликована в журнале iScience, авторы отмечают, что по количеству сегментов новый вид превосходит любое другое членистоногое кембрийского периода.
Сланцы Бёрджесс (Burgess Shale) — местонахождение в Канаде, возраст которого оценивают в 508 миллионов лет. Оно известно хорошо сохранившимися окаменелостями морских организмов кембрийского периода, в числе которых многощетинковые черви, хелицеровые и радиодонты. В сланцах Бёрджесс также обнаружены так называемые двустворчатые членистоногие — это сборная группа кембрийских членистоногих, панцирь (карапакс) которых состоит из двух створок.
Алехандро Искиэрдо-Лопес (Alejandro Izquierdo-López) и Жан-Бернар Карон (Jean-Bernard Caron) из Университета Торонто описали новое двустворчатое членистоногое из сланцев Бёрджесс. Оно обладало карапаксом необычной формы и длинным телом, состоявшим примерно из 110 сегментов, каждый из которых нес пару конечностей, — такого числа сегментов нет больше ни у какого другого кембрийского членистоногого.
Всего палеонтологи изучили 11 экземпляров, самый большой из которых достигал 244,7 миллиметра в длину. Ученые отмечают, что по меркам кембрийских организмов это настоящий гигант — и на данный момент это самое большое двустворчатое членистоногое среди всех известных науке.
Исследователи назвали находку Balhuticaris voltae — родовое название дано в честь Балхута, гигантской рыбы из арабской мифологии. Ученые считают, что балхутикарис был представителем нектобентоса, то есть обитал как у дна, так и в толще воды. Авторы отмечают, что он был отличным пловцом, причем, возможно, плавал вверх ногами, как современные жаброноги (Anostraca). Питался балхутикарис, судя по всему, небольшими организмами.
Ранее мы писали о том, как в сланцах Бёрджесс обнаружили самца трилобита, который обладал специализированными конечностями для захвата самки во время спаривания.
Семён Морозов