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01:29 (мск), источник: Life.ru

Кот Ларри с Даунинг-стрит «призвал» премьера Джонсона уйти в отставку

Главный мышелов британского правительства кот Ларри в Twitter призвал выселить Бориса Джонсона из его резиденции на Даунинг-стрит на фоне политического кризиса в Великобритании.

Источник: AFP 2022

Четвероногий, взятый из приюта, служит мышеловом в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он успел поработать при трёх премьерах: Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй, а теперь и при Борисе Джонсоне.

Коты в резиденциях британских правителей живут с 15 века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. С февраля 2011 года у котов британского правительства существует даже свой аккаунт.

Как рассказывал Лайф, члены правительства Британии стали призывать Джонсона к отставке после скандала с бывшим замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофером Пинчером. Члены кабмина просили Джонсона покинуть пост, но тот отказался. Тогда свои должности оставили более 30 членов правительства, в том числе главы Минфина и Минздрава Британии. А министра ЖКХ Британии Джонсон уволил сам.

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