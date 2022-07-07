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10:35 (мск), источник: Life.ru

Названы города, жители которых больше других страдают от аллергии

Продажи средств от аллергии в годовом выражении увеличились в два раза. Чаще всего лекарства в этой категории покупали жители Казани (+181%), Санкт-Петербурга (+61%) и Твери (+23%). Об этом Лайфу рассказали в сервисе «Сбер Еаптека».

Источник: Reuters

«Чаще всего россияне снимают аллергические проявления с помощью таблеток, оказывающих системное действие на организм. Они присутствуют в каждом втором заказе в категории в 2022 году (+58%). На втором по популярности месте — назальные капли: на них пришлось 20% продаж. На третьей строчке оказались жидкие формы лекарственных средств (капли и растворы для приёма внутрь, сиропы) — 13% продаж в категории», — рассказала Лайфу руководитель отдела управления категориями лекарственных средств и БАД «Сбер Еаптеки» Карина Каминская.

В этом году, как сообщают аналитики, жители страны приобрели на 73% больше лекарственных средств, чем в 2021-м. Самый большой прирост в категории показали назальные капли (+83%), таблетки (+71%) и инъекции (+27%). Доля предпочитающих таблетки составила в Твери 60%, Санкт-Петербурге — 58%, Казани — 56%. Из списка лидеров в 2022 году выбыли Тверь, Воронеж, Уфа и Саратов. В этом году больше остальных городов антигистаминные покупали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону.

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