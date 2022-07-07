11:12 (мск), источник: Газета.Ру
Лидер Little Big Прусикин рассказал о жизни в США
Фронтмен поп-группы Little Big Илья Прусикин в интервью с «Би-би-си» поделился некоторыми деталями проживания в США.
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Несколько дней назад стало известно, что несколько участников коллектива покинули Россию. Музыкант отметил, что Америка — «культурная страна», и люди не обращают внимание на национальность других. «Всем на всех пофиг. В хорошем смысле. Занимайся своим делом, а я занимаюсь своим. Ты русский — хорошо. А я вот американец. А я мексиканец. Ну и хорошо, классно», — рассказал он.
Прусикин также добавил, что он не заметил в США попыток «отменить» русскую культуру. По словам исполнителя, за границей активно презентуют российские проекты. «В Америке нет отмены русской культуры. Я не видел ни разу. В Нью-Йорке проходят спектакли Барышникова», — объяснил музыкант.
Ранее Илья Прусикин заявил, что коллектив выбрал для эмиграции Лос-Анджелес из-за возможностей продвижения, которые дает этот город. По словам фронтмена Little Big, не все члены коллектива переехали в США — часть команды осталась в России.