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16:08 (мск), источник: Газета.Ру

Исследователи объяснили, как свет влияет на настроение

Ученые из Брауновского университета нашли нейроны, которые отвечают за изменение настроения в связи с уровнем освещения, работа исследователей была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Science.

Источник: Reuters

Исследовательская группа провела функциональную МРТ 20 здоровым пациентам. Участники находились в условиях освещенности четырех разных уровней интенсивности, надевая при этом очки, которые рассеивали свет и мешали различать цвета и формы окружающих объектов. Воздействие освещения в диапазоне от темного до яркого продолжалось по 30 секунд.

Результаты МРТ показали, что 26 областей коры головного мозга, отвечающие за когнитивную обработку и настроение, проявляют чувствительность к интенсивности света.

Так, например, сильный свет подавлял активность в префронтальной коре, что может сказываться на эмоциональном и когнитивном поведении человека.

В будущих исследованиях ученые хотят выяснить, как свет влияет на мозг людей с эмоциональными нарушениями. Это способно помочь в поиске возможных вариантов лечения эмоционально нестабильных людей.

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