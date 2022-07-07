Исследователи объяснили, как свет влияет на настроение

Исследовательская группа провела функциональную МРТ 20 здоровым пациентам. Участники находились в условиях освещенности четырех разных уровней интенсивности, надевая при этом очки, которые рассеивали свет и мешали различать цвета и формы окружающих объектов. Воздействие освещения в диапазоне от темного до яркого продолжалось по 30 секунд.
Результаты МРТ показали, что 26 областей коры головного мозга, отвечающие за когнитивную обработку и настроение, проявляют чувствительность к интенсивности света.
Так, например, сильный свет подавлял активность в префронтальной коре, что может сказываться на эмоциональном и когнитивном поведении человека.
В будущих исследованиях ученые хотят выяснить, как свет влияет на мозг людей с эмоциональными нарушениями. Это способно помочь в поиске возможных вариантов лечения эмоционально нестабильных людей.