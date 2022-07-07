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16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбак из Ульяновска поймал 105-килограммового сома

Длина рыбы — более 2 метров.

Житель Ульяновска Павел Жуков поделился в социальных сетях фото внушительного улова. Вес пойманного сома составляет 105 килограммов, а длина — 2 метра 45 сантиметров.

«Красивая сегодня рыбалка была. Правда, клев никакой, одна поклевка за всю ночь», — написал рыболов в социальной сети «ВКонтакте». Павел шутит, что сому 200 лет.

На одной из фотографий с рыбой видно, что она на три головы длиннее Жукова. Рыбак уже успел почистить и пожарить свой улов на мангале.

Олеся Маевская

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