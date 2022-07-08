10:20 (мск), источник: N + 1
Психологи подтвердили связь между голодом и злостью
Голодные люди становятся раздражительнее и злее, а уровень удовольствия у них снижается.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Психологи подтвердили связь между голодом и негативными эмоциями. Эксперимент с участием 64 добровольцев, которые жили обычной жизнью и пять раз в день заполняли анкету с вопросами о самочувствии, показал, что голодные люди становятся раздражительнее и злее, а уровень удовольствия у них снижается. Ранее похожие результаты были получены в условиях лаборатории. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала PLoS ONE.
Многие люди утверждают, что они становятся раздражительнее и агрессивнее, когда чувствуют голод. В английском языке для описания этого состояния даже появилось слово «hangry», которое происходит от слов «hungry» (голодный) и «angry» (злой).
Несмотря на то, что связь между голодом и негативными эмоциями может показаться очевидной, она остается практически неизученной.
Например, попытки связать повышенный уровень агрессии с низкой концентрацией глюкозы в крови дали неоднозначные результаты. С другой стороны, в серии лабораторных тестов было продемонстрировано, что голодные люди чаще воспринимают неоднозначные изображения как негативные и отрицательно оценивают экспериментаторов.
Команда психологов под руководством Штефана Штигера (Stefan Stieger) из Медицинского университета имени Карла Ландштейнера решила изучить связь между голодом и агрессией в повседневных условиях, то есть за пределами лаборатории. Для этого исследователи отобрали 121 добровольца из Австрии, Германии и Швейцарии. Их средний возраст составил 29,9 года.
В течение 21 дня эксперимента подопытные вели обычную жизнь, однако по пять раз в день заполняли в мобильном приложении анкету с вопросами о самочувствии. Авторы просили участников оценить по стобалльной шкале эмоциональное состояние, а также уровень голода, раздражения, злости и возбуждения в данный момент. Кроме того, необходимо было сообщить, сколько времени прошло с последнего приема пищи. До конца исследования дошли 64 участника. После этого их попросили ответить на дополнительные вопросы о пищевом поведении и склонности к агрессии.
Проанализировав полученные результаты, Штигер с коллегами обнаружили, что голод действительно отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии. Голодные испытуемые испытывали более сильные раздражение и гнев, а ощущение удовольствия у них было слабее.
Эта закономерность сохранилась и после того, как авторы сделали поправку на возраст, пол и индекс массы тела участников, а также их пищевое поведение и склонность к агрессии. Более того, выяснилось, что уровень отрицательных эмоций можно определить не только по ежедневным колебаниям чувства голода, но и по его среднему уровню в течение трех недель, что дополнительно указывает на надежность обнаруженной связи.
По оценке исследователей, голод отвечал за 56 процентов различий в уровне раздражительности среди испытуемых, а также за 48 процентов различий в уровне злости и 44 процента различий в уровне удовольствия. Интересно, что желание есть не просто сказывается на раздражении, гневе и удовольствии по отдельности, но и влияет на составную меру, которая учитывает все три эти эмоции. В то же время никакой связи между голодом и уровнем возбуждения обнаружить не удалось, хотя авторы ожидали, что голодные люди окажутся более возбужденными.
Штигер и его соавторы сомневаются, что голод автоматически вызывает раздражение и гнев за счет падения уровня глюкозы в крови. Более вероятно, что сначала он просто снижает уровень удовольствия. А если человек в таком состоянии столкнется с неоднозначной ситуацией (такой, как разговор с родственником, жаркая погода или уведомление о необходимости заполнить опросник), он с большей вероятностью воспримет ее негативно и испытает раздражение или гнев. Таким образом, голодному человеку не нужно много времени, чтобы разозлиться.
Ранее мы рассказывали о том, как молодая канадка, поступившая в больницу с инсультом, на год полностью лишилась чувства голода. Обследовавшие ее специалисты полагают, что причина столь необычного симптома заключается в повреждении левой островковой доли. Данный клинический случай подчеркивает важную роль островковых долей в восприятии вкуса и контроле аппетита.
Сергей Коленов