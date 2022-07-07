18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В графстве Чешир пара чихуахуа сыграла свадьбу
На церемонию пришли 90 гостей.
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Пара чихуахуа, восьмилетний Честер и годовалая Иззи, официально заключили свой союз, передает New York Times. Мэнди, хозяйка жениха, уверяет, что это была любовь с первого взгляда.
Владелице Иззи, Стефани, пришла в голову идея устроить благотворительную свадьбу, собранные средства с которой пойдут на спасение Чеширских борзых.
«Мы провели много тематических мероприятий, чтобы собрать деньги: организовали Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA), открыли приют для собак в Манчестере и Чешире», — прокомментировала хозяйка невесты.
На торжественном мероприятии чихуахуа обменивались кольцами, сосисками и клятвами. В свидетельстве о заключении брака написано, что молодожены обещают друг другу всегда играть вместе; заботиться о своих щенках, будь их один или сто один; делиться своими любимыми игрушками; защищать свои дома от почтальона и с этого момента и до конца жизни обнюхивать только друг друга.
В роли священника выступила полуторагодовалая борзая по кличке Стэн. Хозяева помогли брачующимся разрезать восьмиярусный торт, а затем поместили их в коляску с прикрепленными к ней жестяными банками и покатали собак.
Олеся Маевская