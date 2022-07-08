06:37 (мск), источник: © РИА Новости
Росстат рассказал, на сколько за год подорожал перелет в эконом-классе
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России с начала года выросла на 20,5 процента, сообщает Росстат.
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Примечательно, что на 7,3 процента авиабилеты подорожали в последнюю неделю июня, подсчитали в ведомстве.
Также за первое полугодие выросла стоимость проживания в гостиницах с одной и двумя звездами (на 5,5 и четыре процента соответственно). Трехзвездочные отели подорожали на 6,2 процента, а более комфортные — на 10,3 процента.
Стоимость размещения в хостеле увеличилась на 4,4 процента, в домах отдыха и пансионатах — на 16,6 процента. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях — на 17 процентов.