12:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Слониха попросила помощи у людей, чтобы разбудить слоненка
Ролик получил большой отклик.
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В социальных сетях появилось видео, на котором слониха была вынуждена прибегнуть к помощи сотрудников зоопарка. Ее детеныш так крепко уснул, что никак не реагировал на маму, пишет First Post.
Отозвавшиеся на зов слонихи люди быстро разбудили малыша. 47-секундный ролик вызвал бурную реакцию и набрал более 4,5 миллионов просмотров.
Многие комментаторы написали, что им знакома эта ситуация. Часть родителей отшутилась, что достаточно было пошуршать оберткой от конфеты и что мама-слониха наверняка пожалела о пробуждении малыша через пять минут.
Олеся Маевская