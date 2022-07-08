Ученые установили самого древнего предка современных позвоночных

Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Science.
Всего было исследовано 127 хорошо сохранившихся образцов юннанозоев. Состояние животных позволило команде провести ультраструктурные наблюдения и подробный химический анализ. В результате ученые подтвердили наличие клеточных хрящей в глотке, что считается характерным признаком позвоночных. Выводы группы подтверждают, что юннанозои — древнейшие известные примитивные позвоночные.
Во время своего исследования команда заметила, что все глоточные дуги животного похожи друг на друга и образуют нечто похожее на корзину. Корзинообразная глотка характерна для современных бесчелюстных рыб, таких как миноги и миксины. Такое открытие может говорить о том, что современное строение глотки бесчелюстных рыб сформировалось гораздо раньше, чем было принято считать.
Ранее ученые открыли новый вид динозавров в Аргентине и назвали как дракона из книг Джорджа Мартина.