Искусственный остров из влажных салфеток изменил русло ТемзыЭкологи бьют тревогу
Фоторепортажи
16Аномальная жара в России
26Прощание с Юрием Шатуновым
Спецоперация на Украине
12:29 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые установили самого древнего предка современных позвоночных

Исследовательская группа из Китайской академии наук изучила останки юннанозоев — существ, вымерших около 518 млн лет назад, и обнаружила, что они являются самыми древними из известных позвоночных.

Источник: YANG Dinghua

Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Science.

Всего было исследовано 127 хорошо сохранившихся образцов юннанозоев. Состояние животных позволило команде провести ультраструктурные наблюдения и подробный химический анализ. В результате ученые подтвердили наличие клеточных хрящей в глотке, что считается характерным признаком позвоночных. Выводы группы подтверждают, что юннанозои — древнейшие известные примитивные позвоночные.

Во время своего исследования команда заметила, что все глоточные дуги животного похожи друг на друга и образуют нечто похожее на корзину. Корзинообразная глотка характерна для современных бесчелюстных рыб, таких как миноги и миксины. Такое открытие может говорить о том, что современное строение глотки бесчелюстных рыб сформировалось гораздо раньше, чем было принято считать.

Ранее ученые открыли новый вид динозавров в Аргентине и назвали как дракона из книг Джорджа Мартина.

Во время загрузки произошла ошибка.
 13-летняя девочка спустилась на дно уличного туалета, чтобы спасти кошку
В Санкт-Петербурге у закрытого перинатального центра собралась очередь из беременных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь