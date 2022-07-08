16:10 (мск), источник: Газета.Ру
В Ботсване бегемот атаковал львов, когда они переплывали реку
Бегемот атаковал трех львов, когда они пытались перебраться через реку на водосбросе заповедника Селинда в Ботсване, сообщает For the Win.
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На кадрах, снятых гидом заповедника, видно, что три льва, находясь в реке, постоянно оглядываются. Четвертый же стоит на берегу, не рискуя зайти в воду. Бегемот мгновенно поплыл навстречу львам, чтобы прогнать их со своей территории. В воде млекопитающее атаковало одного члена прайда, однако ему удалось выйти на берег и убежать. Остальные львы тоже скрылись.
Как объяснили сотрудники заповедника, львы решили переплыть реку, чтобы воссоединиться со своей стаей. Это был самый короткий и удобный путь. Бегемот мог убить льва, но по счастливому стечению обстоятельств у него не вышло этого сделать.