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16:29 (мск), источник: Газета.Ру

Нейробиологи обнаружили, что длительное питание жирной едой уменьшает мозг

Международная группа неврологов под управлением Университета Южной Африки установила, что диета, содержащая большое количество жиров, негативно сказывается на состоянии мозга.

Источник: Wright Brand Bacon/CC0

Исследование ученых было опубликовано в журнале Metabolic Brain Disease.

К таким выводам исследователи пришли в результате экспериментов с мышами. Грызунов разделили на две группы. Первая группа получала пищу с высоким содержанием жиров в течение 30 недель, вторая придерживалась нормального рациона в течение такого же периода времени. При этом часть мышей в обеих группах страдали от болезни Альцгеймера.

Ученые также отслеживали такие параметры, как уровень глюкозы в крови, количество потребляемой пищи и массу тела.

У генетически модифицированных мышей с болезнью Альцгеймера наблюдалось значительное ухудшение когнитивных функций и патологические изменения в мозге при кормлении пищей с высоким содержанием жиров.

Кроме того, мыши с нарушенной когнитивной функцией также чаще набирали избыточный вес из-за плохого метаболизма, вызванного изменениями головного мозга.

«Ожирение и диабет нарушают работу центральной нервной системы, усугубляя психические расстройства и снижение когнитивных функций. Сочетание ожирения, возраста и диабета, скорее всего, приведет к снижению когнитивных способностей, болезни Альцгеймера и другим психическим расстройствам», — отметили авторы работы.

Ранее нейрофизиолог Александр Каплан рассказал «Газете.Ru» о своей работе в тантрических монастырях.

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