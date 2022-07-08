17:26 (мск), источник: Газета.Ру
Россияне назвали три причины, почему вступают в брак
8 июня Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своем сайте опрос ко Дню семьи, любви и верности.
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51% россиян считают, что любовь — основная причина, по которой люди вступают в брак. На втором месте — желание завести детей. Так считают 16% опрошенных. На третьем месте среди популярных причин, почему пары оформляют свой союз официально — «материальная выгода, расчет». Этот ответ дали 13% опрошенных. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга процент тех, кто назвал выгоду одной из основных мотиваций, которая движет людьми, вступающими в официальные отношения, выше — он составляет 18%.
Также россиян спросили, верят ли они в любовь с первого взгляда — положительный ответ дали 59% респондентов. 82% опрошенных признались, что хотя бы раз в жизни испытывали чувство большой настоящей любви.
В опросе приняли участие 1601 россиян в возрасте от 18 лет.