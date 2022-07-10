Стоимость «английского завтрака» в Великобритании за год выросла на 18%

«Полный английский завтрак», как правило, включает в себя бекон, колбасу, яйца (сваренные вкрутую, яичницу или омлет), тосты и напиток (чай или кофе). Его противоположностью в Великобритании считается более легкий «континентальный завтрак».
Покупка таких продуктов, как тосты, масло, яйца, сосиски, бекон, а также кофе и чай, обойдется потребителям в среднем в £19,1 ($22,96). Это почти на £3 больше, чем за аналогичный период 2021 года, приводит Bloomberg данные исследовательской фирмы Assosia. Индекс английского завтрака растет на фоне резкого скачка цен на электроэнергию и топливо.
«Цены растут по всем направлениям, и реальность такова, что наверняка ожидается еще большая инфляция», — заявил главный исполнительный директор Retail Economics Ричард Лим.
Согласно статистике, цены на продукты в Великобритании в мае росли самыми быстрыми с 2009 года темпами. Больше всего подорожали хлеб, крупы и мясо, а дешевели — одежда, обувь, а также развлечения и культурные мероприятия. Рост цен на коммунальные услуги, учитывая подорожание электричества и газа, оказался самым высоким с 2006 года.