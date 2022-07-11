В Союзе пассажиров рассказали, как добраться до Крыма этим летомИз-за невозможности авиаперелётов до Крыма этим летом можно добраться до полуострова поездом, на авто либо скомбинировав маршрут по железной дороге с воздушным сообщением
Фоторепортажи
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
16Производство новых 100-рублевых купюр
Спецоперация на Украине
11:06 (мск), источник: ТАСС

Рейс, летевший в Норильск, вернулся в Красноярск из-за ложного срабатывания сигнализации

Самолет проходит дополнительный технический осмотр.

Источник: Reuters

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании NordStar, летевший по маршруту Красноярск — Норильск, вернулся в аэропорт вылета из-за ложного срабатывания сигнализации в заднем багажном отсеке, сообщили ТАСС в авиакомпании.

«По причине ложного срабатывания сигнализации задымления заднего багажного отсека во время выполнения полета командиром воздушного судна было принято решение о возврате в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме», — сообщил представитель авиакомпании, добавив, что по результатам осмотра самолета следов задымления не обнаружено. Воздушное судно проходит дополнительный технический осмотр.

176 пассажиров рейса будут направлены в Норильск в 14:05 (10:05 мск) на резервном самолете. В аэропорту вылета с пассажирами работают представители авиакомпании.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет Boeing 737−800 вернулся в аэропорт Красноярска в 11:20 (7:20 мск). Сейчас ведомство проводит проверку.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Глава ВГА Запорожской области: там огромные запасы топлива, просто невероятные, не понимаю, зачем там было столько собрано
Испытания не остались незамеченными для иностранных спецслужб
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь