11:06 (мск), источник: ТАСС
Рейс, летевший в Норильск, вернулся в Красноярск из-за ложного срабатывания сигнализации
Самолет проходит дополнительный технический осмотр.
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КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании NordStar, летевший по маршруту Красноярск — Норильск, вернулся в аэропорт вылета из-за ложного срабатывания сигнализации в заднем багажном отсеке, сообщили ТАСС в авиакомпании.
«По причине ложного срабатывания сигнализации задымления заднего багажного отсека во время выполнения полета командиром воздушного судна было принято решение о возврате в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме», — сообщил представитель авиакомпании, добавив, что по результатам осмотра самолета следов задымления не обнаружено. Воздушное судно проходит дополнительный технический осмотр.
176 пассажиров рейса будут направлены в Норильск в 14:05 (10:05 мск) на резервном самолете. В аэропорту вылета с пассажирами работают представители авиакомпании.
По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет Boeing 737−800 вернулся в аэропорт Красноярска в 11:20 (7:20 мск). Сейчас ведомство проводит проверку.