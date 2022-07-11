За сутки в России госпитализировали 634 заболевших COVID-19

«По состоянию на 11 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 634 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 15,2%», — говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 26 регионах, снижение — в 35, ситуация не изменилась в 24 регионах страны.
Согласно сообщению штаба, за сутки в стране выздоровели 2 296 человек, что на 8% меньше в сравнении с 10 июля. «Выявлено 3 097 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек», — говорится в сообщении.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения увеличился за неделю на 8,2%. Рост заболеваемости отмечен в 43 субъектах, в том числе в 15 — больше, чем в среднем по стране.