12:31 (мск), источник: ТАСС Наука
Привычка пересаливать пищу сокращает продолжительность жизни на 1,5 — 2,3 года
Риск преждевременной смерти на 28% выше у тех, кто всегда досаливает еду.
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ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Чрезмерное добавление соли в готовую пищу сокращает продолжительность жизни мужчин на два года и три месяца, женщин — на полтора года, утверждают американские ученые. Об этом в понедельник сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на исследование Тулейнского университета общественного здравоохранения и тропической медицины в Новом Орлеане (США).
В исследовании приняли участие 501 тыс. человек, которые в течение девяти лет находились под наблюдением ученых. Специалистам удалось выяснить, что «риск преждевременной смерти» на 28% выше у тех добровольцев, кто всегда досаливал пищу, по сравнению с теми, кто никогда не добавлял соль или делал это редко.
Общий объем потребляемой соли довольно трудно измерить, поскольку хлорид натрия (NaCl) входит в состав большинства продаваемых продуктов питания. «Даже незначительное сокращение ее потребления, вероятно, приведет к существенной пользе для здоровья», — сказал руководитель исследования профессор Лу Ци.