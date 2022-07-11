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13:35 (мск), источник: Известия

Мурашко сообщил о «спокойной» ситуации с коронавирусом в России

В то время как в ряде других стран наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной. Об этом сообщил в понедельник, 11 июля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Источник: Известия

«Пока по стране ситуация в целом спокойная, но беспокоиться о своем здоровье необходимо, особенно лицам старше 65 лет», — заявил глава Минздрава журналистам.

Министр также заявил, что настоятельная рекомендация проходить вакцинацию от коронавируса через каждые полгода, особенно лицам старше 65 лет, по-прежнему остается.

Кроме того, благодаря улучшению ситуации с коронавирусом в России в стране удалось в полном объеме возобновить профилактические мероприятия и диспансеризацию населения.

В этот же день врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил возможность роста заболеваемости COVID-19 в России с середины августа и осенью 2022 года. Он отметил, что рост заболеваемости вероятен, поскольку люди могут заболевать повторно спустя полгода после перенесенного коронавируса.

10 июля стало известно, что коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России достиг отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля.

По данным оперштаба, в Санкт-Петербурге индикатор равен 1,06, в Пермском крае — 1,09, в Московской области — 1,14, в Самарской — 1,15, в Воронежской — 1,16, в Ростовской — 1,28. В Москве коэффициент вырос до 1,62, в Нижегородской области — до 1,69, это самый высокий показатель с 7 февраля.

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