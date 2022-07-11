Мурашко сообщил о «спокойной» ситуации с коронавирусом в России

«Пока по стране ситуация в целом спокойная, но беспокоиться о своем здоровье необходимо, особенно лицам старше 65 лет», — заявил глава Минздрава журналистам.
Кроме того, благодаря улучшению ситуации с коронавирусом в России в стране удалось в полном объеме возобновить профилактические мероприятия и диспансеризацию населения.
В этот же день врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил возможность роста заболеваемости COVID-19 в России с середины августа и осенью 2022 года. Он отметил, что рост заболеваемости вероятен, поскольку люди могут заболевать повторно спустя полгода после перенесенного коронавируса.
По данным оперштаба, в Санкт-Петербурге индикатор равен 1,06, в Пермском крае — 1,09, в Московской области — 1,14, в Самарской — 1,15, в Воронежской — 1,16, в Ростовской — 1,28. В Москве коэффициент вырос до 1,62, в Нижегородской области — до 1,69, это самый высокий показатель с 7 февраля.