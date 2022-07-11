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16:56 (мск), источник: Газета.Ру

Биологи нашли у насекомых гены, отвечающие за миграцию

Команда ученых из Эксетерского университета в Великобритании обнаружила у насекомых 1543 гена, которые отличались у мигрирующих и оседлых видов особей.

Источник: ElenaLitera/CC BY-SA 4.0

Результаты исследования опубликованы в издании Molecular Ecology.

Для этого исследователи сравнили геномы мух-журчалок, которые мигрируют через Пиренейский горный перевал, и их оседлых сородичей. Мухи-журчалки вида Syrphidae знамениты масштабными перелетами на зимовку из Европы в Средиземноморье и Северную Африку.

Анализ различия геномов показал, что у мигрирующих Syrphidae значительно выделяются гены, отвечающие за гормональную регуляцию, метаболизм, устойчивость иммунитета, увеличенную продолжительность жизни и более чуткое сенсорное восприятие.

Авторы отмечают, что наборы генов по функциям у этих насекомых активируются взаимосвязанно. Это значит, что группирование геномов мух-журчалок совершенствовалось в ходе эволюции. В будущем биологи предполагают обнаружить общие черты геномов всех мигрирующих насекомых: так, они уже нашли схожие гены у Syrphidae и перелетных бабочек, которые отвечают за преодоление больших расстояний.

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