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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушке из Норвегии вместе с интернет-заказом прислали редкое кольцо эпохи викингов

Уже этой осенью находка будет показана на выставке в Университетском музее Бергена.

Источник: Vestland County Municipality

Молодая норвежка Мари Ингелин Хескестад купила на онлайн-аукционе коллекцию дешевых украшений. Получив свой заказ, она заметила, что одно из колец намного тяжелее и красивее остальных, пишет портал Artnet.com.

После оценки украшения специалистами муниципального отдела культурного наследия округа Вестланд выяснилось, что оно сделано из золота и датируется эпохой викингов. Глава департамента заявляет, что, судя по весу (11 г), кольцо принадлежало состоятельному и крупному мужчине. В те времена этот металл был редкостью.

Пока что не удалось понять, каким именно образом оно попало на интернет-аукцион. Чиновники поблагодарили девушку, к которой попало кольцо, за то, что она не стала его перепродавать. Украшение доставили в Университетский музей Бергена, где его покажут публике этой осенью.

Олеся Маевская

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