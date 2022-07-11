15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушке из Норвегии вместе с интернет-заказом прислали редкое кольцо эпохи викингов
Уже этой осенью находка будет показана на выставке в Университетском музее Бергена.
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Молодая норвежка Мари Ингелин Хескестад купила на онлайн-аукционе коллекцию дешевых украшений. Получив свой заказ, она заметила, что одно из колец намного тяжелее и красивее остальных, пишет портал Artnet.com.
После оценки украшения специалистами муниципального отдела культурного наследия округа Вестланд выяснилось, что оно сделано из золота и датируется эпохой викингов. Глава департамента заявляет, что, судя по весу (11 г), кольцо принадлежало состоятельному и крупному мужчине. В те времена этот металл был редкостью.
Пока что не удалось понять, каким именно образом оно попало на интернет-аукцион. Чиновники поблагодарили девушку, к которой попало кольцо, за то, что она не стала его перепродавать. Украшение доставили в Университетский музей Бергена, где его покажут публике этой осенью.
Олеся Маевская