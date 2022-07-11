Химия уже не та. Как наука полюбила витамины и почему охладела к ним

Врачи говорят, что дорога к открытию витаминов усыпана зубами.
В крестовых походах и особенно дальних мореплаваниях нехватка свежих овощей и фруктов была обычным делом. После месяцев, проведенных на диете из сухарей и солонины, у путешественников начинали шататься и выпадать зубы, по телу распространялись багровые пятна, наступала мучительная слабость. Историки подсчитали, что с 1600 по 1800 год от цинги умерло около миллиона моряков.
Природу болезни долго не могли установить. Но наблюдательные мореходы заметили, что она обходит стороной те корабли, где команда питается определенными продуктами. Долгое время панацеей считались цитрусовые (британских моряков за пристрастие к ним даже окрестили лимонниками). Петр I, узнав об этом, распорядился доставлять своим морякам дорогостоящие апельсины с юга Европы. О том, что с задачей справилась бы и квашеная капуста, император не подозревал.
Искоренить цингу удалось лишь с помощью науки. И важную роль здесь сыграли российские ученые. В 1880 году физиолог Николай Лунин поставил оригинальный эксперимент: одну группу мышей поил натуральным коровьим молоком, а другую — смесью веществ, входящих в состав молока, но в химически чистом виде. Мыши из второй группы болели и гибли. Лунин сделал вывод, что в молоке, кроме белка, жира, молочного сахара и солей, должны содержаться еще вещества, необходимые для полноценного питания.
Позже его коллега, Виктор Пашутин, предположил, что цингу вызывает особая форма голодания, когда человек не получает с пищей какое-то важное вещество. По сути, он сформулировал идею авитаминоза. Спустя 30 лет польский биохимик Казимеж Функ выделил из рисовых отрубей соединение, нехватка которого вызывает неврологическую болезнь бери-бери. Он назвал его витамин: «вита» — «жизнь», а «амин» — по названию химической группы.
Позже выяснилось, что с недостатком витаминов связаны десятки разных состояний, включая анемию, пеллагру, рахит, парестезию (онемение конечностей) и куриную слепоту. В начале XX века большая часть населения Земли из-за скудного и однообразного питания не получала необходимых веществ. Возможность синтезировать витамины в лаборатории стала огромным прорывом.
Витамины — в каждую булку
Слово «недоедание» сегодня ассоциируется с беднейшими странами. Однако еще сто лет назад с ним были знакомы и жители передовых государств. Бедные фермеры в США хоть и не умирали с голоду, но питались очень скудно. Из-за этого обычным делом была пеллагра — страшный недуг, вызванный недостатком витамина РР и других веществ.
Врачи называли пеллагру «болезнью четырех Д»: дерматит, диарея, деменция и смерть (от английского death).
К началу ХХ века заболеваемость пеллагрой достигла уровня эпидемии, а в следующие 40 лет было зафиксировано более 3 млн случаев и больше 100 тыс. смертей. Угрожающая ситуация была в Испании, Италии, Австро-Венгрии и других европейских странах. Но уже к 1950 году показатели смертности упали почти до нуля. Дело было не только в улучшении рациона — просто в муку придумали добавлять ниацин (витамин B3). Идея фортификации, то есть обогащения еды витаминами и минералами, получила всемирное распространение. Витаминизированная мука вошла в рацион жителей 80 государств, а в 36 странах мира витаминизация продуктов стала обязательной.
В СССР целый перечень продуктов подлежал обогащению витаминами. Так, аскорбиновую кислоту добавляли в молоко и сахар, в напитки, которые подавали в детских и производственных столовых. Кроме того, для детей до трех лет молоко обогащали ретинолом и кальциферолами (витаминами A и D).
До сих пор, по подсчетам специалистов ЮНИСЕФ, 275 млн человек в мире страдают от нехватки витамина А. До 3 млн детей погибают каждый год из-за проблем, связанных с недостатком этого вещества, а 500 тыс. — теряют зрение. А если брать жителей России, больше половины имеют тот или иной дефицит. Например, часто встречается недостаток витамина D — он образуется в организме под влиянием солнечных лучей.
Между лечением и гаданием
Сегодня благодаря рекламе мы воспринимаем прием витаминов как естественный атрибут здорового образа жизни. Многие, следуя популярным советам, пьют их без всяких назначений. Например, зимой мало солнечного света — значит, нужен витамин D. А весной вообще мало свежих овощей и фруктов, да и организм всю зиму находился в стрессе — значит, достаем поливитамины. Но реальность сложнее.
У недостатка витаминов (гиповитаминоза) есть конкретные симптомы. Чаще всего это слабость, повышенная утомляемость, подавленность, апатия, трещины на коже, на губах, ломкость волос. Но те же симптомы могут относиться к инфекциям, стрессу, сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям, подчеркивает врач-токсиколог Алексей Водовозов. Поэтому анализы без назначения врача будут гаданием на кофейной гуще.
Кроме того, любые нормы витаминов очень условны. Скажем, в США суточная норма потребления витамина D — 15 мкг, а в Австралии — 10 мкг. Более высокие дозы рекомендуют пожилым людям, так как их кожа теряет способность восполнять нужное количество витамина на свету. Больше витамина D может требоваться полным людям, так как жир может задерживать его в себе.
«В нашей стране авитаминозы практически не встречаются, — объясняет Алексей Водовозов. — Чтобы получить нужные витамины, достаточно разнообразно питаться. А вот если усердствовать с приемом витаминов, можно устроить себе гипервитаминоз. Специально озаботиться приемом витаминов стоит, если вы принадлежите к группе риска по дефициту».
Например, к таким группам относятся:
- Дети до трех лет. Им витамин D показан для профилактики рахита. Так, всероссийское исследование «Родничок» выявило высокий уровень недостаточности витамина независимо от места проживания и количества солнечных дней.
- Беременные. Будущим мамам рекомендуют принимать фолиевую кислоту (витамин В9), чтобы снизить риск врожденных пороков развития у ребенка.
- Люди, страдающие пищевыми расстройствами или какой-либо пищевой непереносимостью (например, аллергией или низкой толерантностью к лактозе), а также заболеваниями кишечника.
- Веганы. Если в вашем рационе только растительная пища, может не хватать витамина В12, который содержится только в продуктах животного происхождения.
- Курильщики. Никотин ухудшает усвоение некоторых витаминов, в особенности витамина C.
- Пожилые люди. В старшем возрасте риск гиповитаминозов повышается. Например, в 10−20 раз чаще встречается В12-дефицитная анемия.
- Жители определенных регионов. Например, на Крайнем Севере чаще встречается нехватка витамина В1.
От витаминов ждут не только поддерживающего эффекта. Им приписывают чудодейственные свойства, якобы защищающие от всех болезней. Такая репутация сложилась у витамина C. Удивительно, что его популяризации мы во многом обязаны случаю. А также — привычке доверять авторитетам.
В 1966 году лауреат Нобелевской премии по химии Лайнус Полинг выступал с речью в Нью-Йорке. 65-летний ученый упомянул о своей мечте: прожить еще четверть века и увидеть результаты определенных научных исследований. Вскоре Полинг получил письмо, чрезвычайно заинтриговавшее его. Автор — также химик — рекомендовал принимать 3 тыс. мг витамина С в сутки. Это, по его словам, позволит Полингу прожить не только четверть века, но и больше.
Полингу последовал совету, постепенно увеличивая дозы, пока не дошел до 18 тыс. мг в день (это в сотни раз больше рекомендованной нормы). При этом ученый отмечал, что чувствует себя энергичнее, здоровее и в целом лучше, чем раньше.
Позже он настолько уверовал в найденное средство, что стал рекомендовать его буквально по всякому поводу: при туберкулезе, менингите, инсультах, язве, переломах и даже змеиных укусах.
В 1970 году Лайнус Полинг опубликовал книгу под названием «Витамин С и простуда» (Vitamin C and the Common Cold), где воспроизвел эти рекомендации. Полинг утверждал, что мегадозы витамина C помогают снизить число случаев рака в США на 10% (позже он довел эту цифру до невероятных 75%). Книга быстро стала бестселлером. В результате витаминная лихорадка охватила миллионы людей в Америке и других странах (в СССР книга вышла уже в 1974 году).
Однако его выводы не нашли серьезных подтверждений. Лишь опыты на культурах клеток (in vitro) показали, витамин C может уничтожать некоторые опухолевые клетки. Причем авторы специально указали, что их результаты не дают понимания, можно ли использовать этот эффект в терапевтических целях. На живых пациентах эффект обнаружен не был. Систематические метаанализы клинических исследований с сотнями тысяч пациентов показали, что прием витамина C или не влияет на смертность от рака, или даже снижает продолжительность жизни больных.
Согласно обзору Кохрейновского сотрудничества, которое специализируется на доказательной медицине, существенного влияния на течение простуды большие дозы витамина C тоже не оказывают. Профилактический прием, вероятно, более эффективен: он может уменьшить продолжительность симптомов. А у группы лыжников и марафонцев прием умеренных доз витамина (0,2 г в день) помог снизить риск простуды на целых 50%.
Сам Полинг умер от рака простаты, впрочем, дожив до 93 лет. Однако его жена Ава, следовавшая витаминной терапии мужа, не смогла победить рак желудка и скончалась в 77 лет. Полинг, однако, остался при своем убеждении. Он считал, что Ава начала терапию слишком поздно.
Одна из причин, почему отношение к витаминам стало более настороженным, — накопление научных данных. Во-первых, стало выходить больше однородных исследований (например, изучающих действие витаминов на конкретную болезнь). Во-вторых, были проведены исследования с большими и разнообразными выборками участников, что позволяло добиться объективной картины. В-третьих, появились долгосрочные исследования, что особенно важно для изучения рисков возрастных болезней — деменции, диабета, инсульта.
Одними из «жертв» такой масштабной проверки стали фолаты. Ученые давно обратили внимание, что фолиевая кислота (витамин B9) снижает уровень гомоцистеина в крови. Повышенный уровень гомоцистеина, в свою очередь, во многих анализах был связан с ишемической болезнью сердца. Считалось, что принимать препараты фолиевой кислоты полезно, поскольку они снижают уровень гомоцистеина. А значит, защищают сердце.
Ранние исследования показали, что у людей, которые потребляли больше фолиевой кислоты — естественной формы витамина B, содержащейся в продуктах питания, — было меньше инсультов и сердечных приступов. Однако более поздние работы (их обзор вышел в 2017 году), которые оценивали влияние пищевых добавок B6, B9 или B12, неожиданно показали совсем другие результаты.
Оказалось, что схемы лечения, которые предусматривали прием добавок витаминов B6, B9 или B12, почти не влияли на снижение частоты сердечных приступов или смертности от них. В среднем из 143 человек, которым назначали такие схемы, инсульт предотвратить удавалось только у одного. Также прием витаминов не влиял на развитие рака.
В другом масштабном исследовании, на этот раз генетическом, авторы показали, что интерес к фолиевой кислоте мог быть результатом ошибки в интерпретации данных. Авторы решили выяснить, имеют ли люди, чьи гены отвечают за повышенный уровень гомоцистеина на протяжении всей жизни, дополнительный риск ишемической болезни.
Существует вариант гена MTHFR, при котором (если у человека есть две одинаковые копии) уровень гомоцистеина примерно на 20% выше, чем у людей с более распространенным вариантом этого гена. Но в сравнительном исследовании оказалось, что люди с этим вариантом не имели повышенного риска развития ишемической болезни сердца.
«Считалось, что повышение гомоцистеина вызывает повреждение внутренней оболочки кровеносных сосудов, — объясняет ведущий автор работы Роберт Кларк. — Однако возможно, это просто маркер сердечно-сосудистых заболеваний, а не их причина. Ведь высокий гомоцистеин связан с такими известными факторами риска, как курение, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина».
«В исследованиях практически невозможно определить, как один-единственный продукт (тем более вещество) влияет на здоровье человека, — объясняет диетолог Елена Мотова. — Это зависит от его генетики, образа жизни, болезней и нарушений, которые могут изменить усвоение определенных веществ». Другая сложность связана с поступлением вещества извне. Его количество невозможно рассчитать точно, даже если это таблетка.
В 2017 году независимая потребительская лаборатория ConsumerLab изучила несколько десятков популярных мультивитаминных добавок. Специалисты выяснили, что некоторые из них содержали дозу витаминов, в два-три раза превышающую рекомендованную. В инструкциях при этом была заявлена другая информация. Например, производитель указывал, что в продукте содержится 400 мг фолиевой кислоты, а исследователи обнаружили 800 мг.
«Когда мы принимаем витамины, возникает иллюзия защищенности, — комментирует Алексей Водовозов. — Мы сделали какое-то простое действие и теперь ждем эффекта». Ему вторит профессор Северо-Западного университета в Чикаго (США) Джеффри Линдер:
Пациенты постоянно спрашивают нас о том, какие витамины и пищевые добавки они должны принимать. Многие из них искренне считают, что существует некий магический набор таблеток, который будет поддерживать их здоровье в надлежащем состоянии. На самом деле они так только теряют деньги.
Линдер и его коллеги недавно выпустили отчет, в котором обобщили данные наблюдений за 110 тыс. жителей США. Значительная часть из них изначально не страдала от сердечно-сосудистых проблем, хронических болезней, рака и других опасных заболеваний. Многие добровольцы регулярно принимали витамины А, B, D и E, а также фолиевую кислоту, селен, кальций и различные мультивитамины.
Во всех этих случаях команда не обнаружила видимого улучшения самочувствия. Добавки не снижали риск появления опухолей и других болезней. Более того, прием больших доз витаминов А и Е в некоторых случаях только повышал вероятность развития рака легких и болезней сердца, а не наоборот.
Витамины, безусловно, необходимы. И многим даже спасают жизнь. Но стоит помнить, что здоровье — это прежде всего образ жизни. Упаковать в таблетку двухчасовую прогулку на свежем воздухе не получится. А для предотвращения простуды (да и других болезней — от рака до сердечного приступа) она не менее важна.
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