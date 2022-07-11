16:36 (мск), источник: Московский комсомолец
Новый коронавирус-мутант вызвал беспокойство ученых
Быстро меняющийся COVID набирает силу по всему миру.
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Новый мутант коронавируса вызывает беспокойство специалистов во всем мире. Быстро меняющийся «Омикрон» породил еще одного суперконтагиозного мутанта, который беспокоит ученых, набирая силу в Индии, и появляется во многих других странах, включая Соединенные Штаты.
Ученые говорят, что вариант, названный BA.2.75, может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции, сообщает Associated Press.
Неясно, может ли он вызвать более серьезное заболевание, чем другие варианты «Омикрона», включая всемирно известный BA.5.
«Нам еще рано делать слишком далеко идущие выводы, — говорит Мэтью Бинникер, директор клинической вирусологии в клинике Майо в Рочестере, штат Миннесота. — Но похоже, скорость передачи — особенно в Индии — демонстрирует такой экспоненциальный рост». По словам эксперта, еще предстоит определить, превзойдет ли новая мутация вариант BA.5.
Тем не менее тот факт, что вирус-мутант уже был обнаружен во многих частях мира даже при более низком уровне вирусного надзора, «является ранним признаком того, что он распространяется», — отмечает Шиши Луо, руководитель отдела инфекционных заболеваний Helix, компании, которая поставляет информацию о вирусных последовательностях в Центры США по контролю и профилактике заболеваний.
Последний мутант был обнаружен в нескольких отдаленных штатах Индии и, по-видимому, распространяется там быстрее, чем другие варианты, рассказывает Липи Тукрал из Совета научно-промышленных исследований Института геномики и интегративной биологии в Нью-Дели.
Эта разновидность коронавируса также была обнаружена примерно в 10 других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию и Канаду. Два случая были недавно выявлены на западном побережье США, а компания Helix выявила третий случай в США на прошлой неделе.
Беспокойство экспертов вызывает большое количество мутаций, отделяющих этот новый вариант от предшественников «Омикрона». По словам Мэтью Бинникера, некоторые из этих мутаций находятся в областях, связанных с шиповидным белком, и могут позволить вирусу более эффективно связываться с клетками.
Еще одна проблема заключается в том, что генетические изменения могут облегчить вирусу возможность обходить антитела — защитные белки, вырабатываемые организмом в ответ на вакцину или инфекцию от более раннего варианта.
Но эксперты говорят, что вакцины и бустеры по-прежнему служат лучшей защитой от тяжелой формы COVID-19, сообщает Associated Press. Осенью, вероятно, в США появятся обновленные составы разрабатываемой вакцины, нацеленные на более свежие штаммы «Омикрона».
«Кто-то может сказать: “Ну, вакцинация и бустерная иммунизация не предотвратили заражение людей”. И да, это правда», — говорят эксперты. — Но мы видели, что количество людей, попадающих в больницу и умирающих, значительно снизилось. По мере того, как все больше людей проходят вакцинацию, ревакцинацию или заражаются естественным путем, мы начинаем видеть, как фоновый уровень иммунитета во всем мире растет".
Может потребоваться несколько недель, чтобы понять, может ли последний мутант «Омикрона» повлиять на траекторию пандемии. Между тем доктор Гагандип Канг, изучающая вирусы в Индийском христианском медицинском колледже в Веллоре, говорит, что растущая озабоченность по поводу этого варианта подчеркивает необходимость более устойчивых усилий по отслеживанию и отслеживанию вирусов, которые сочетают генетические усилия с реальной информацией о том, кто заболевает и насколько тяжело.
Шиши Луо отмечает, что BA.2.75 — еще одно напоминание о том, что коронавирус постоянно развивается и распространяется. «Мы хотели бы вернуться к допандемической жизни, но нам все равно нужно быть осторожными», — сказала она. «Мы должны признать, что сейчас мы живем с более высоким уровнем риска, чем раньше».
Между тем, как сообщает CNN Business, коронавирус сказывается на экономической ситуации в Китае. Китайские акции упали в понедельник на фоне угрозы новых ограничений из-за COVID-19.
А в игорном центре Макао впервые с февраля 2020 года было приказано закрыть казино из-за вспышки коронавируса, в результате чего акции их операционных компаний упали, а опасения по поводу новых блокировок в Шанхае подорвали рынок Китая в целом.
Несколько китайских городов ввели новые ограничения после обнаружения случаев, связанных с новым подвариантом «Омикрона» BA.5. Шанхай, который только недавно вышел из двухмесячного карантина, в пятницу выявил свой первый случай заболевания BA.5 и проведет два этапа тестов на COVID в период с 12 по 14 июля, сообщил в воскресенье представитель местной службы здравоохранения.
По оценкам, на сегодняшний день 31 китайский город полностью или частично закрыт или там вводятся строгие ограничения на передвижение, затрагивающие 247,5 млн человек.